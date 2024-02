PSG - Équipe de France : Mbappé fait un choix crucial, ils ne regrettent rien

Benjamin Labrousse

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé aurait potentiellement pu évoluer sous les couleurs du Cameroun, ou encore de l’Algérie grâce à ses parents. Si cette question n’a jamais traversé l’esprit de l’attaquant du PSG, un photographe camerounais s’est récemment livré sur le sujet, affirmant que Mbappé avait pris la bonne décision en jouant chez les Bleus.

En mars 2023, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps prenait la décision de nommer Kylian Mbappé comme nouveau capitaine des Bleus. Une consécration pour l’attaquant du PSG, auteur d’une Coupe du monde réussie quelques mois auparavant. Mais s’il est aujourd’hui bien parti pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de la sélection française, Mbappé aurait également pu choisir de représenter le Cameroun, ou encore l’Algérie.

PSG : «Pénible», Mbappé fait enrager un champion du monde https://t.co/YUjzLMIUT1 pic.twitter.com/4hosF7rKQp — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

Mbappé aurait pu jouer pour le Cameroun ou l’Algérie

Le père du joueur, Wilfried, est né à Douala au Cameroun, pays où Kylian Mbappé s’était rendu en juillet 2023. Par ailleurs, la mère de la star du PSG, Fayza Lamari, est d’origine algérienne, ce qui aurait potentiellement permis à l’attaquant français de représenter les Fennecs . Lors de ses premières années en professionnel, Kylian Mbappé avait vite enterré toute possibilité de jouer pour le Cameroun ou l’Algérie : « La question ne s’est jamais posée, je suis Français et je suis né en France » .

«Honnêtement au Cameroun, il ne serait rien devenu»