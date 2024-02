PSG : Mbappé va offrir un mercato XXL à Luis Enrique

La rédaction

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas rempiler pour rejoindre libre le Real Madrid cet été. Malgré cette perte de poids, les dirigeants parisiens ne devraient pas investir tous les bénéfices liés à ce départ pour recruter une superstar à son poste. En plus, avec les départs de nombreuses stars l'été dernier, le PSG dispose d'un budget conséquent pour offrir à Luis Enrique un mercato digne de ce nom.

Kylian Mbappé aurait finalement vendu la mèche. D'après les informations du journal Le Parisien , l'attaquant star du PSG, lié au club jusqu'au 30 juin prochain, aurait donc décidé de poursuivre sa carrière du côté du Real Madrid cet été.

«Paris va chercher au moins un milieu et un défenseur central qui correspondent aux demandes spécifiques de Luis Enrique»

Malgré cette énorme perte sur le plan sportif, le PSG ne devrait pas forcément jeter son dévolu sur un remplaçant XXL à Kylian Mbappé. « Avec les économies réalisés sur les salaires ces derniers mois et le chiffre d'affaire qui reste très élevé, le PSG aura des moyens cet été. Mais je pense surtout que les dépenses ne seront pas orientées uniquement sur un éventuel remplaçant de Mbappé. Paris va chercher au moins un milieu et un défenseur central qui correspondent aux demandes spécifiques de Luis Enrique » , a indiqué Marc Mechenoua à l'occasion d'un chat organisé par Le Parisien .

Un budget illimité au PSG ?