Mercato : Une star au PSG pour oublier Kylian Mbappé ?

Thibault Morlain

Entre le PSG et Kylian Mbappé, on pourrait se diriger vers un divorce en fin de saison. En effet, ça a été révélé ce samedi, l’international français aurait choisi de poursuivre sa carrière du côté du Real Madrid. Coup dur donc pour le PSG, qui devra alors pallier le départ de Mbappé dans les mois à venir. Un point a d’ailleurs été fait sur cette succession qui s’annonce plus compliquée que jamais.

Comment remplacer Kylian Mbappé ? Telle est la question à laquelle le PSG devrait répondre dans les mois à venir. Avec le départ annoncé du Français au Real Madrid, le club de la capitale doit préparer l’avenir. En ce sens, de plus en plus de rumeurs annoncent un intérêt du PSG pour Rafael Leao (Milan AC). Toutefois, comme le10sport.com vous l’a révélé, Luis Campos n’a pas coché le nom de son compatriote portugais pour le moment.

PSG : Mbappé au Real Madrid ? Une star de la NBA s'en mêle https://t.co/WgVs25nuLr pic.twitter.com/0qWr85TZ54 — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

« Toutes les rumeurs sur des renforts offensifs semblent prématurées »

Ce dimanche, lors d’un chat organisé par Le Parisien , Marc Mechenoua a répondu à une question sur la succession de Kyilan Mbappé au PSG. Le journaliste a alors lâché : « Pour le moment, toutes les rumeurs sur des renforts offensifs semblent prématurées. La saison a encore beaucoup d'enseignements a apporté. Qui aurait cru au début de saison que Barcola ferait de telles étincelles à gauche, où Mbappé régnait en maître ? Il faudra également voir si Luis Campos, le conseiller sportif du PSG qui est venu dans les bagages du capitaine de l'équipe de France au moment de sa prolongation, sera toujours là. Et également quel profil de joueur Luis Enrique souhaite avoir pour la saison prochaine ».



« Quand un joueur est impliqué sur plus de 50 buts au cours des trois dernières saisons, il semble compliqué de le remplacer. A mon sens, Paris va forcément repasser par une saison d'adaptation mais surtout de reconstruction. Par contre, je ne mettrai pas ma main à couper sur le fait que Paris ne parvienne pas à attirer un attaquant de classe mondiale », a-t-il ajouté également ajouté.

Quid de Leao au PSG ?