Le PSG en danger, un avertissement lâché en direct

Le 14 février prochain, le PSG reçoit la Real Sociedad en huitièmes de finale de Ligue des champions. Bien que ce soit le tirage le plus favorable sur le papier, les joueurs de Luis Enrique vont devoir faire preuve d'une grande prudence. Selon Fred Hermel, journaliste spécialisé dans le football espagnol, les Parisiens pourraient bel et bien se casser les dents.

Le PSG va attaquer la partie la plus croustillante de sa saison. Le 14 février prochain, les hommes de Luis Enrique accueillent la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Bien que le club basque semble être le tirage le plus favorable pour le PSG, les partenaires de Kylian Mbappé vont devoir grandement se méfier de leurs adversaires. Et pour cause, dans une poule composée du vice-champion d'Europe sortant notamment, l'Inter Milan, les protégés d'Imanol Alguacil ont terminé invaincus, mais surtout à la première place.

«C’est la possession, c’est le jeu offensif, c’est une équipe qui se sent bien avec la balle»

Malgré la perte de nombreux éléments ces derniers temps, la Real Sociedad reste un adversaire redoutable, et pour Fred Hermel, journaliste spécialisé dans le football espagnol, s'ils en sont arrivés jusque là, ce n'est pas le fruit du hasard. « La Real Sociedad ? C’est la possession, c’est le jeu offensif, c’est une équipe qui se sent bien avec la balle. C’est plus dur quand on leur rentre dedans. Quand on leur rentre dedans, quand c’est rapide, ils ont parfois du mal. Mais dès que l’adversaire baisse un peu en intensité, là la Real Sociedad prend le contrôle du match, et ça joue extrêmement bien » ., a-t-il confié dans l' After Foot ce samedi soir.

«La Real Sociedad aura le contrôle de la balle et va déranger les Parisiens»