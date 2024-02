Mbappé - PSG : Un scandale raciste éclate ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un vent d'inquiétude a parcouru le Parc des Princes ce mercredi. Alors que l'on jouait la 69ème minute du match entre le PSG face à Brest, Kylian Mbappé a été victime d'une grosse semelle. Auteur de cet acte, Lilian Brassier a, par la suite, été la cible de commentaires racistes sur les réseaux sociaux.

Enorme inquiétude autour de Kylian Mbappé. Le joueur du PSG a pris un gros coup à la cheville de la part de Lilian Brassier ce mercredi soir. A quelques jours du huitième de finale de Ligue des champions face à la Real Sociedad, les premiers examens se sont révélés rassurants.

« Je m’en veux »

Joueur de Brest, Lilian Brassier a tenu à présenter ses excuses à Kylian Mbappé. « Je m’en veux. J’espère pour lui qu’il n’y a rien de grave. Cela fait partie du foot. J’ai voulu intervenir directement balle au pied, malheureusement j’ai raté » a-t-il confié après la défaite de son équipe en Coupe de France (3-1).

Brassier ciblé sur les réseaux sociaux