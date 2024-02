Mbappé - PSG : Il annonce le jackpot après son transfert !

Amadou Diawara

Depuis le déplacement au Havre le 3 décembre, Bradley Barcola a gagné sa place de titulaire au PSG. Ces deux derniers mois, le crack de 21 ans a donc pu parfaire son entente avec Kylian Mbappé sur le terrain. Après la victoire face à Brest ce mercredi soir, Bradley Barcola s'est d'ailleurs réjoui d'avoir une telle complicité avec son coéquipier aujourd'hui.

A la fin du duel entre le PSG et Newcastle le 28 novembre (1-1), Luis Enrique a décidé de changer ses plans avec Kylian Mbappé. En effet, le coach parisien a recentré son numéro 7. Ce qui a profité à Bradley Barcola. En effet, la recrue estivale du PSG est devenue un titulaire à part en entière sur l'aile gauche depuis le déplacement au Havre (0-2, 3 décembre).

Barcola et Mbappé forment un duo de choc au PSG

Depuis deux mois, Bradley Barcola évolue donc avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en attaque. Et le crack de 21 ans a profité de cette période pour nouer une complicité particulière avec le numéro 7 du PSG.

«Je suis de plus en plus à l’aise avec Mbappé»