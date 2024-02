Le choc approche, masterclass pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a fait le job pour la première fois depuis 2021 en Coupe de France. En effet, le PSG a franchi le stade des 1/8èmes de finale mercredi soir face à Brest (3-1). Selon l’entraîneur adverse qu’est Eric Roy, le club parisien pourrait submerger la Real Sociedad en Ligue des champions la semaine prochaine.

Alors que ce 1/8ème de finale de Coupe de France tenait toutes ses promesses, la lumière est venue de Kylian Mbappé peu après la demi-heure de jeu de la rencontre opposant le PSG au Stade Brestois. Puis Danilo Pereira a doublé la mise à la 37ème minute de jeu avant la réduction du score de Steve Mounié en seconde période et le but de la victoire de Gonçalo Ramos dans le temps additionnel.

Eric Roy : «Je ne vois pas comment la Real Sociedad pourrait résister»

Direction les 1/4 de finale de la Coupe de France pour le PSG, après deux ans de sorties prématurées en 1/8ème de finale face à l’OM la saison passée et l’OGC Nice en 2022. Une bonne préparation à sept jours du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et la Real Sociedad qui aura bien du mal à contenir les Parisiens . « Je les sens prêts oui, parce que je pense que sincèrement… Je ne vois pas comment la Real Sociedad pourrait résister à ces fulgurances offensives, cette capacité à faire des différences incroyables, qu’on ait le ballon, transitions, pas de transitions, maîtrise, pas de maîtrise… ». a confié Eric Roy en conférence de presse.

«Je les sens effectivement monter en puissance»