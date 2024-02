Mercato - PSG : Barcelone fait une annonce sur Kylian Mbappé !

Alexis Brunet

L'avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions. Le Français n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, et le Real Madrid serait le candidat le plus crédible en cas de départ de Paris. En tout cas, la Casa Blanca ne devrait pas être gênée par le FC Barcelone, qui a annoncé par le biais de son directeur sportif, ne pas vouloir s'offrir le Parisien.

Kylian Mbappé dispute peut-être actuellement sa dernière saison sous le maillot du PSG. Pour le moment personne ne sait ce que fera l'attaquant l'été prochain, et probablement pas même lui encore. Le champion du monde arrive en fin de contrat le 30 juin, et il n'a toujours pas prolongé.

Le FC Barcelone ne veut pas de Mbappé

Plusieurs grands clubs européens rêvent de Kylian Mbappé, mais ce n'est pas le cas du FC Barcelone. Le directeur sportif du Barça, Deco a déclaré à la chaîne Esport3 , qu'une arrivée du joueur du PSG aurait plutôt comme effet d'appauvrir la qualité de l'effectif barcelonais. « Nous aimerions des transferts pour équilibrer l'équipe. Ce que j'aimerais, c'est améliorer l'effectif et non pas l'empirer. On verra ce qu'il va se passer. Ce serait une erreur de vendre Frenkie de Jong et Ronald Araujo pour Kylian Mbappé. Cela rendrait l'équipe moins bonne. »

Le Real Madrid est le favori pour Mbappé

Ce n'est pas le FC Barcelone, mais un autre géant espagnol qui serait en pôle position pour accueillir Kylian Mbappé. Selon plusieurs sources, le Real Madrid aurait même déjà un accord avec l'actuel joueur du PSG. Le champion du monde devrait bientôt annoncer sa décision.