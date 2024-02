PSG - Mbappé : Grosse frayeur et déjà une première réponse

Alexis Brunet

Le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de Coupe de France en venant à bout de Brest (3-1), mercredi soir, au Parc des princes. La rencontre a notamment été marquée par une très grossière faute de Lillian Brassier sur Kylian Mbappé. Le club de la capitale a eu très peur pour son attaquant, qui est resté un moment au sol, mais qui a finalement terminé le match. Les premiers examens passés par le Parisien seraient plutôt rassurants.

Contrairement à l'année dernière, le PSG verra les quarts de finale de la Coupe de France. Le club de la capitale avait été éliminé par l'OM l'année dernière, mais cette saison, il a réussi à se défaire de Brest. Les joueurs de Luis Enrique se sont imposés trois buts à un, au Parc des Princes, avec des réalisations de Kylian Mbappé, Danilo Pereira, et Gonçalo Ramos.

Grosse frayeur pour Mbappé

Encore une fois, Kylian Mbappé a été buteur face à Brest. Mais c'est surtout pour une grosse frayeur que le Parisien a fait parler de lui. A la 69ème minute, et alors qu'il filait au but, le champion du monde a subi une très grossière faute de Lilian Brassier. Le défenseur a écrasé involontairement la cheville de l'attaquant, et le club de la capitale s'est alors à avoir très peur. Une indisponibilité de plusieurs mois pouvait alors être envisagée.

Mercato : Le PSG se lance dans une bataille à 100M€ ! https://t.co/kSyuhJoFKk pic.twitter.com/h7gfjyP0mw — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Examens rassurants pour Mbappé