La supercherie du PSG dévoilée pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Ces derniers jours, le feuilleton Kylian Mbappé a pris une sacrée ampleur avec l’annonce du Parisien de sa décision de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Néanmoins, il se pourrait que cette information ait été communiquée par le Paris Saint-Germain en personne !

Début janvier, Foot Mercato annonçait un accord de principe convenu entre le Real Madrid et le clan Kylian Mbappé au sujet d’une arrivée libre de tout contrat en fin de saison. Cette information a été démentie par divers médias dont le10sport.com le 8 janvier dernier. On vous dévoilait que le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’avait pas pris de décision pour son avenir.

Mbappé vers le Real Madrid, Rothen affirme que ce n’est pas encore décidé !

En toute fin de semaine dernière, rebelote. Le Parisien dévoilait la décision de Mbappé : s’engager en faveur du Real Madrid. ESPN confirmait la tendance. Et depuis, il est question de chiffres de son potentiel futur contrat à la Casa Blanca . Cependant, certains observateurs assurent que rien n’est encore fixé pour Kylian Mbappé. Et c’est le cas de Jérôme Rothen qui, sur RMC lundi soir, affirmait que Mbappé n’avait pas encore tranché entre le PSG et le Real Madrid.

Mbappé - PSG : Le Real Madrid retourne sa veste ? https://t.co/RPEU3fsN69 pic.twitter.com/KVGtsW9a8q — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

«Les informations qu'ils ont publiées sur Mbappé venaient du PSG»