PSG : Mbappé s'en va, c'est la panique à Paris

Alors que la tendance semble être à un départ de Kylian Mbappé en fin de saison vers le Real Madrid, le PSG pourrait se retrouver dans l'obligation de trouver une façon de remplacer son attaquant vedette. Une mission très compliquée voire impossible comme l'explique Karim Bennani qui s'inquiète pour le club de la capitale en cas de départ du crack de Bondy.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dans les prochains mois. Par conséquent, le club de la capitale pour se retrouver dans l'obligation de remplacer son attaquant vedette, ce qui s'annonce très compliqué comme le souligne Karim Bennani.

«On ne remplace pas un joueur qui met au minimum 30 buts par saison»

« On ne se rend pas compte que l'on parle d'un joueur qui est déjà à 25 ans et qui est déjà l'un des meilleurs joueurs français de l'Histoire. On ne remplace pas un joueur qui met au minimum 30 buts par saison pendant sept ans comme cela », estime le journaliste de Prime Video sur le plateau de L'EQUIPE de Greg .

«Sans Mbappé ces dernières années, le PSG aurait perdu beaucoup plus de titres que ça»