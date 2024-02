Mercato - PSG : Mbappé prend déjà un coup de pression à Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà acté son départ en direction du Real Madrid pour l’été 2024. Mais certains en Espagne se méfient plus que jamais du comportement de l’attaquant français, et un journaliste lui lance même un coup de pression avant son éventuel départ du PSG.

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! Comme l’a annoncé Le Parisien ces derniers jours, le capitaine de l’équipe de France aurait décidé de quitter le Parc des Princes au terme de son contrat, à l’issue de la saison, pour s’engager libre avec le Real Madrid. Il faut dire que l’écurie espagnole fait des pieds et des mains depuis de nombreuses années afin de faire signer Mbappé, et la crainte de voir la star du PSG poser un lapin, comme ce fut le cas en 2022, est encore très présente…

Mbappé - PSG : Le Real Madrid retourne sa veste ? https://t.co/RPEU3fsN69 pic.twitter.com/KVGtsW9a8q — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

« Déjà le joueur le plus insupportable de l’histoire du Real Madrid »

Le journaliste espagnol Tomas Roncero s’est d’ailleurs lâché sur le cas Mbappé dans l’émission El Larguero sur les ondes de la Cadena Ser, mardi soir : « Quoi qu’il fasse, c’est déjà le joueur le plus insupportable de l’histoire du Real Madrid. C’est tellement ennuyant. Il devrait avouer qu’il s’est trompé pour venir. La dette qu’il a avec le Real Madrid est presque impossible à payer, il doit assumer son erreur, et savoir que l’argent n’est pas le plus important », lâche le journaliste, qui fait donc passer un message très cash à l’attaquant du PSG.

« S’il prolonge… »