Real Madrid : Haaland répond à Guardiola pour son transfert !

A Manchester City, Erling Braut Haaland connaît un franc succès. Si bien qu’il est proche d’avoir fait le tour sportivement parlant. De quoi permettre à la presse espagnole d’évoquer un potentiel transfert au Real Madrid tout en soulignant un mal-être du Norvégien dans la ville de Manchester. Une hypothèse que Pep Guardiola avait nié en conférence de presse. Et l’attaquant des Skyblues a confirmé les dires de son entraîneur.

En l’espace d’une saison seulement, Erling Braut Haaland a signé un triplé historique avec Manchester City en raflant à la fois la Ligue des champions, la Premier League ainsi que la FA Cup. Cette saison, la star du football norvégien a également remporté la Coupe du monde des clubs. Sous contrat jusqu’en juin 2027 chez les Skyblues , Haaland n’apprécierait plus vraiment la vie à Manchester d’après El Desmarque . Le média espagnol n’est pas le seul à avancer une telle théorie puisque AS y est allé aussi de son information, rapprochant notamment Haaland du Real Madrid, rêve de Florentino Pérez avec Kylian Mbappé.

Guardiola :«Nous n'avons pas le sentiment qu'Erling soit mécontent»

Cependant, Pep Guardiola a calmé les ardeurs de la presse espagnole et tout espoir du président Florentino Pérez de boucler son transfert au Real Madrid. En conférence de presse, l’entraîneur de Manchester City n’a pas mâché ses mots. « Nous n'avons pas le sentiment qu'Erling soit mécontent. Peut-être que les médias espagnols, notamment madrilènes, ont plus d'informations que nous... ». Mais qu’en pense Erling Braut Haaland ?

«Je suis heureux à Manchester»