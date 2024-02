PSG : Le Real Madrid vend la mèche pour Mbappé

Pierrick Levallet

L'avenir de Kylian Mbappé affole le mercato depuis plusieurs semaines maintenant. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, la star de 25 ans aurait décidé de rejoindre le Real Madrid à l'issue de la saison. Si le club de la capitale continue de croire à sa prolongation, les Merengue estimeraient être en mesure de parvenir à un accord avec l'international français.

Le feuilleton Kylian Mbappé est bien parti pour durer encore quelques jours. Si Le Parisien a révélé que le champion du monde 2018 - en fin de contrat avec le PSG en juin prochain - a décidé de rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison, aucune annonce publique n’a encore été faite à ce sujet. Le PSG entretiendrait donc une lueur d’espoir dans ce dossier.

Le PSG ne perd pas espoir pour Kylian Mbappé

Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaite éviter un départ libre de Kylian Mbappé, serait même revenu à la charge en faisant une nouvelle offre au capitaine de l’équipe de France. Le club de la capitale lui proposerait encore un contrat colossal, qui serait susceptible de convaincre le natif de Bondy comme en mai 2022. Mais au Real Madrid, on se voudrait plutôt optimiste dans ce dossier.

Le Real Madrid pense être proche d'un accord