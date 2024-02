PSG : Stupeur au Real Madrid, la saga Mbappé continue !

Thomas Bourseau

le PSG s’est lancé dans une course contre la montre pour Kylian Mbappé. Tout ne serait pas perdu d’après la presse espagnole. Certes, la tendance était à une décision prise de la part du capitaine de l’équipe de France de quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid en fin de saison. Néanmoins, rien ne serait signé…

Depuis l’information communiquée par Le Parisien samedi dernier, le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé semble devenir de plus en plus clair. Et pour cause, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain aurait pris la décision de rejoindre le Real Madrid en tant qu’agent libre, soit au terme de la saison. ESPN a confirmé cette information dans la foulée.

Annoncé au Real Madrid, Mbappé n’aurait finalement pas encore décidé

Néanmoins, rien ne serait fait. Sur les ondes de RMC lundi dans le cadre de son émission Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen affirmait que Kylian Mbappé n’avait pas encore fait de choix au sujet de son avenir et que tout restait ouvert. Et ce n’est pas Andrés Onrubia, journaliste espagnol, qui dira le contraire.

Mbappé n’a rien signé, tout reste ouvert