Mbappé : Ça va être la guerre avec une star du Real Madrid ?

Thibault Morlain

Rien n'a encore été confirmé, mais Kylian Mbappé aurait fait son choix pour son avenir et l'attaquant du PSG aurait décidé de poursuivre sa carrière du côté du Real Madrid. Enfin, Mbappé pourrait donc rejoindre la Casa Blanca où il pourrait notamment former un duo redoutable avec Vinicius Jr. Mais encore faut-il que les deux stars s'entendent...

Kylian Mbappé ne s'en est jamais caché, il rêve du Real Madrid depuis son plus jeune âge. Et voilà qu'après 7 saisons sous le maillot du PSG, le rêve pourrait devenir réalité pour le Français. En fin de contrat, Mbappé a une décision à prendre et visiblement, il aurait tranché en faveur d'un départ au Real Madrid. Cet été, il pourrait alors rejoindre l'effectif de Carlo Ancelotti et évoluer aux côtés de Jude Bellingham ou encore Vinicius Jr.



Tensions à venir entre Mbappé et Vinicius Jr ?

Kylian Mbappé pourrait donc arriver au Real Madrid à l'été et l'une des questions est de savoir quel sera son poste. Actuellement numéro 9 au PSG, le Français est plus à l'aise à gauche. Problème, ce poste est occupé par Vinicius Jr chez les Merengue. A en croire les informations d'Eduardo Inda, lâchées sur le plateau d' El Chiringuito , cela pourrait créer quelques étincelles entre Mbappé et Vinicius Jr : « S'il vient au Real Madrid, il ne viendra pas en exigeant la position dans laquelle il joue, mais il voudra le faire en tant que '11' et cela causerait le désordre avec le joueur qui le fait là-bas, qui est Vinicius ».

« Ils peuvent jouer ensemble »