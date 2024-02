Mercato - PSG : Mbappé a déjà annoncé son départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé aurait déjà acté son départ en direction du Real Madrid si l’on en croit les dernières tendances. Mais ses propos datant de début janvier, après le match de Trophée des Champions, avaient déjà annoncé la couleur quant à un départ probable du PSG. Explications.

Souvenez-vous, après le victoire du PSG en Trophée des Champions contre Toulouse le 3 janvier dernier, Kylian Mbappé s’était présenté en zone mixte pour faire le point sur son avenir incertain au Parc des Princes étant donné qu’il arrive en fin de contrat : « Je l’annoncerai, quand ma décision sera prise. Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important », a révélé Mbappé.

Mbappé - PSG : Panique en Espagne, il calme tout le monde https://t.co/Qx5meD9Xq1 pic.twitter.com/4Qog2sxJZB — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

« C’est déjà une ouverture à un départ »

Et au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, le chroniqueur Walid Acherchour a fait le lien entre ces propos de Mbappé et son départ du PSG qui semble déjà acté pour l’été prochain : « Après Toulouse, quand il explique cette histoire sur les 90 millions d'euros ou en gros il dit 'personne ne sera lésé financièrement quoi qu'il arrive', pour moi, c'est déjà une ouverture à un départ. C'est déjà une entreprise de com’ en disant ‘moi j'ai fait ma part du boulot, j'ai laissé 90 millions d'euros ce qui équivaut à un transfert et si je pars il n'y aura pas de problème’. Moi j'avais déjà pris cette déclaration comme un potentiel départ au Real Madrid », explique-t-il.

« Pourquoi il ne parlerait pas ? »