Mercato - PSG : La presse anglaise annonce une guerre pour l’après-Mbappé !

Axel Cornic

Alors que la fin de contrat de Kylian Mbappé approche à grands pas, le Paris Saint-Germain aurait décidé de prendre les devants en commençant a chercher un potentiel successeur. La solution pourrait venir d’Italie, puisque Luis Campos en pincerait pour Victor Osimhen, star du Napoli qui pourrait être l’un des acteurs principaux du prochain mercato.

Si a Paris on n’a pas encore jeté l’éponge pour la prolongation de Kylian Mbappé, les noms de ses potentiels remplaçants commencent à fuser. Et si nous vous avons révélé sur le10sport.com que Rafael Leão n’est actuellement pas une piste prioritaire, une autre star de Serie A semble faire saliver le PSG.

Osimhen, le nouveau rêve du PSG ?

Il s’agirait selon The Telegraph et Il Corriere dello Sport , de Victor Osimhen. Il faut dire que le Nigérian est considéré comme l’un des meilleurs attaquants du moment et son président Aurelio De Laurentiis a récemment ouvert grand la porte à un départ, lors du prochain mercato estival. Le PSG se serait déjà positionné et voudrait d’ailleurs lever la clause d’achat du joueur du Napoli.

Arsenal et Chelsea prêts à revenir à la charge