Messi file au PSG, il est choqué

Jean de Teyssière

Durant l'été 2021, Sergio Aguero, la légende de Manchester City quitte le club anglais pour rejoindre le FC Barcelone. Il pense alors rejoindre son grand ami de la sélection argentine : Lionel Messi. Problème, alors que le numéro 10 barcelonais assure à Aguero qu'il va prolonger, il finit par quitter la Catalogne pour rejoindre le PSG. Un départ mal vécu par Aguero, mais aussi par Messi.

En 2021, le monde du football a assisté avec stupéfaction à la conférence de presse d’adieu de Lionel Messi avec le FC Barcelone. Alors que tout le monde voyait le lutin argentin y finir sa carrière, il est finalement parti pour le PSG. Les deux saisons de Messi avec le club de la capitale n'ont pas été aussi récompensées de succès que ses années barcelonaises.

«Leo m'a assuré que la situation allait être réglée»

Invité de Juan Pablo Varsky sur la chaîne YouTube Clank, Sergio Aguero est revenu sur son arrivée au FC Barcelone en 2021 : « Leo m'a assuré que la situation (son renouvellement avec le Barça) allait être réglée, qu'il allait commencer à s'entraîner. »

Un retour à la maison pour Messi ? https://t.co/9Y3bDGAKCG pic.twitter.com/IcwxWspN9f — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

«Il était bouleversé»