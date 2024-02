PSG : Surprise, Mbappé fait mieux que Messi et Cristiano Ronaldo

Amadou Diawara

Français d'origine camerounaise, Kylian Mbappé dispose d'une énorme cote de popularité sur le continent africain. Selon la presse ivoirienne, l'attaquant du PSG a d'ailleurs une meilleure image que les deux stars planétaires que sont Lionel Messi (Inter Miami, huit Ballon d'Or) et Cristiano Ronaldo (Al Nassr, cinq Ballon d'Or), étant beaucoup moins discret qu'eux.

Lors de la dernière décennie, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont éclaboussé de leur classe la planète football. En effet, les deux monstres du ballon rond ont raflé tous les Ballon d'Or de 2010 à 2017. Et après le sacre de Luka Modric en 2018, la Pulga a remporté le précieux à trois reprises (2019, 2021 et 2023). Au total, Lionel Messi a exposé huit Ballon d'Or dans son armoire à trophées, contre cinq pour Cristiano Ronaldo. Malgré tout, les deux hommes sont éclipsés par Kylian Mbappé en Afrique.

Un scandale éclate avec Messi, il balance tout https://t.co/CAf48iwDyn pic.twitter.com/ngLKlSmHvh — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

Mbappé a la cote en Afrique

Selon les informations de Foot Mercato , Kylian Mbappé fait rêver les jeunes africains grâce à son talent de footballeur, mais également sa personnalité. En effet, le numéro 7 du PSG dispose d'un « gros capital sympathie » auprès des suiveurs du continent. Et il n'a rien à envier à Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo d'après le journaliste ivoirien Kaba.

«Il est bien moins discret que Messi ou Ronaldo»