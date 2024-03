PSG : Luis Enrique s’explique en privé après ses décisions radicales

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joueurs et supporters du PSG sont désormais prévenus, Luis Enrique peut parfois réserver quelques surprises dans ses onze de départ, comme ce fut le cas mercredi en Ligue des champions avec le placement d’Ousmane Dembélé au cœur du jeu. Des décisions qui ne tombent pas de nulle part et que l’entraîneur ibérique justifie en privé.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique n’a pas manqué de surprendre par certains choix au moment de composer son onze de départ. Warren Zaïre-Emery ou Carlos Soler ont notamment pu être alignés à droite de la défense du PSG, tandis que Lucas Beraldo avait été privilégié à Lucas Hernandez du côté gauche. Et ce mercredi, c’est Ousmane Dembélé qui a été replacé en tant que meneur de jeu face à la Real Sociedad. Un choix payant, alors que l’international français n’aurait pas été déconcerté par cette décision.



Dembélé était prêt

Comme l’explique L’Equipe , Ousmane Dembélé a pu s’entraîner en étant placé au cœur du jeu dès le début de la saison à l’entraînement. S’il a bien attendu la dernière minute pour prévenir son joueur mercredi, Luis Enrique savait donc qu’Ousmane Dembélé répondrait présent. Une situation à l’image de la méthode de l’Espagnol.

En privé, Luis Enrique assure qu’il ne change pas de sujet