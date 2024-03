Surprise, un joueur du PSG va suivre Mbappé !

Thomas Bourseau

Meilleur buteur du PSG et capitaine de l’équipe de France. Le mois de mars 2023 fut chargé d’émotions pour Kylian Mbappé. Depuis, Warren Zaïre-Emery l’a rejoint chez les Bleus. Et il semblerait qu’un autre joueur du PSG, à savoir Bradley Barcola, soit sur le point d’en faire autant.

Kylian Mbappé est devenu capitaine de l’équipe de France lors du rassemblement de mars 2023, devançant ainsi Antoine Griezmann qui semblait être le successeur d’Hugo Lloris pour le brassard. Et depuis l’acquisition de son nouveau statut chez les Bleus, Mbappé a témoigné de l’incorporation d’un nouveau venu en sélection… sorti tout droit de l’effectif du PSG : Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery a fait ses premiers pas chez les Bleus à l’automne

Le jeune titi parisien qui a fêté ses 18 ans la semaine dernière avait fêté sa première sélection à Nice face à Gibraltar en novembre dernier avec un but juste avant sa sortie sur blessure (14-0). Et pour le premier rassemblement de l’équipe de France depuis l’automne, Kylian Mbappé serait susceptible de voir Didier Deschamps remettre ça à l’annonce de sa liste jeudi pour France - Allemagne et France - Chili. Après Warren Zaïre-Emery, place à Bradley Barcola ?

Deschamps prêt à appeler Barcola ?