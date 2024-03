JO 2024 : Thierry Henry a tranché pour Mbappé

Benjamin Labrousse

Entre fin juillet et début août auront lieu les Jeux olympiques de Paris 2024. L’équipe de France est attendue au tournant au niveau du tournoi de football, alors que certaines stars comme Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann ont d’ores et déjà annoncé vouloir y prendre part. Sélectionneur, Thierry Henry aurait déjà validé les venues des joueurs du PSG et de l’Atlético de Madrid.

Cet été promet d’être palpitant pour l’équipe de France, mais également pour Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG risque d’être sur tous les fronts, premièrement en raison de sa très probable signature en faveur du Real Madrid. Mais le joueur de 25 ans est également destiné à briller avec les Bleus lors du prochain Euro (14 juin – 14 juillet), avant d’enchaîner avec les Jeux olympiques ?

Mbappé pourra-t-il participer aux Jeux olympiques ?

Et pour cause, la star du PSG n’a jamais caché sa volonté de faire partie de l’aventure aux prochains JO. Pour rappel, l’équipe de France olympique sera entraînée par Thierry Henry, qui pourra compter sur la présence de trois joueurs ayant plus de 23 ans. Mais alors que les épreuves olympiques ne font pas partie des compétitions dépendantes de la FIFA, les clubs ont le droit de refuser la participation de leurs athlètes, et cela est un point important de la possible signature de Kylian Mbappé avec le Real Madrid…

Henry souhaite appeler Mbappé et Griezmann