PSG - Real Madrid : Le futur compère de Mbappé va le priver de la gloire ?

Le Paris Saint-Germain sera orphelin de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Et pour cause, le Français va représenter l’équipe de France à l’Euro, en étant le capitaine, avant d’évoluer au Real Madrid aux côtés de Jude Bellingham. Néanmoins, à en croire Ronaldo, son futur coéquipier chez les Merengue pourrait lui jouer un sale tour à l’Euro…

Kylian Mbappé veut aller chercher l’Euro en fin de saison, pour sa première compétition officielle avec l’équipe de France en tant que capitaine. Même son de cloche pour Eduardo Camavinga qui a affirmé avoir l’Euro en ligne de mire avec les Bleus cet été en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Cependant, les finalistes de l’édition de 2016 auront fort à faire.

«L'équipe d'Angleterre a de très bonnes chances d’aller au bout à l'Euro»

Car en effet, la sélection anglaise consolide au fil des années ses bases. Au point où The Three Lions sont favoris au Graal aux yeux de Ronaldo qui a tenu le discours suivant au Daily Mail. « Je dois dire que l'Angleterre joue très bien depuis cinq ans. Elle a été un peu malchanceuse lors de la Coupe du monde au Qatar. Je pense que l'équipe d'Angleterre a de très bonnes chances d’aller au bout à l'Euro ». Et la légende du football brésilien n’est pas le ancien joueur à avoir un bon pressentiment pour les finalistes de la dernière édition à l’approche de l’Euro.

Équipe de France : Une surprise avec Macron après l’Euro ? Il déballe tout ! https://t.co/FNIlV4jQ0G pic.twitter.com/RnqzzHSjB3 — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

«La France n’a probablement que deux joueurs qui pourraient être titulaires chez nous»