Snobé par Deschamps, Guendouzi lui fait passer un message

Hugo Chirossel

Alors qu’il faisait partie du groupe qui a participé à la dernière Coupe du monde, Mattéo Guendouzi n’a plus été appelé en équipe de France depuis le Mondial au Qatar. Passé de l’OM à la Lazio l’été dernier, le milieu de terrain âgé de 24 ans espère que ses performances avec son nouveau club lui permettront d’être convoqué par Didier Deschamps pour l’Euro 2024.

Seul représentant de l’OM en équipe de France, avec Jordan Veretout, lors de la dernière Coupe du monde, Mattéo Guendouzi attend l’appel de Didier Deschamps. L’international français (7 sélections) n’a plus jamais été convoqué depuis la finale perdue face à l’Argentine.

Guendouzi veut jouer l’Euro

Désormais à la Lazio Rome, où il a été prêté avec option d’achat par l’OM, Mattéo Guendouzi a l'ambition de faire son retour en équipe de France. À quelques mois de l’Euro 2024, qu’il espère disputer, le milieu de terrain de 24 ans a annoncé qu’il allait tout faire pour être appelé par Didier Deschamps.

«Je me battrai pour y être»