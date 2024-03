PSG : Mbappé à l’Élysée avec Macron, Thierry Henry est choqué !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été invité d’honneur d’un dîner à l’Élysée organisé par le président de la République Emmanuel Macron pour l’Émir du Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani la semaine dernière. Un honneur que Thierry Henry n’a jamais eu et sur CBS Sports, la légende n’a pas mâché ses mots.

De passage à Paris la semaine dernière, l’Émir du Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani a été invité à un dîner à l’Élysée par le président de la République Emmanuel Macron. D’ailleurs, le propriétaire du PSG n’était pas le seul membre de la délégation du club présente au dîner en question. Ce fut notamment le cas du président Nasser Al-Khelaïfi et de la star de l’équipe : Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, invité surprise à l’Élysée

La présence du meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions a beaucoup fait parler et notamment en raison de sa situation contractuelle au PSG. Son bail prenant fin le 30 juin prochain, cette rencontre aurait pu être la dernière chance du président de la République et des dirigeants du Paris Saint-Germain. Mais il n’en a rien été et Mbappé devrait plier bagage en fin de saison pour le Real Madrid.

