Grande annonce pour le retour de Lionel Messi à Paris

Thibault Morlain

Cet été, les plus grands sportifs seront à Paris et en France pour disputer les Jeux Olympiques. Les stars du football sont également attendues, ça vaut notamment pour Kylian Mbappé avec l’équipe de France qui a déjà fait part de son intention d’être là pour les JO. Quid également de Lionel Messi avec l’Argentine ? La balle est actuellement dans le camp de La Pulga comme l’a fait savoir Javier Mascherano.

Lionel Messi a tout gagné, que ce soit en club ou en sélection, y compris les Jeux Olympiques avec l’Argentine. En effet, en 2008, l’octuple Ballon d’Or a décroché la médaille d’or avec l’Albiceleste. Et si Messi refaisait le coup en 2024 en France ? Alors que l’Argentine a validé son ticket pour les JO, il est question de la possible présence de La Pulga au sein de la sélection de Javier Mascherano. Et pour le moment, rien n’est encore acté à ce sujet…

« J’ai parlé avec Leo »

Lionel Messi sera-t-il aux Jeux Olympiques cet été ? La question a été posée à Javier Mascherano, lui qui sera en charge de la sélection d’Argentine aux JO. Et dans des propos accordés à TyC Sports , il a répondu à propos de Messi : « J’ai parlé avec Leo et nous allons le refaire prochainement. Il a récemment commencé la saison avec l'Inter Miami. Cet été, il aura aussi la Copa America. Ce n’est pas une situation facile. Il faudra voir s’il a réellement l’énergie pour être là ».

« Nous lui avons fait une invitation »