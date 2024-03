Jeux Olympiques : Paris 2024 au cœur d’une polémique… à cause du drapeau français ?

Alexis Brunet

Les Jeux Olympiques de Paris auront lieu cet été, mais les polémiques ont déjà commencé à arriver depuis longtemps. Après les inquiétudes quand à l'accueil des touristes ou bien des athlètes, c'est maintenant l'affiche des JO qui fait scandale. En effet, sur cette dernière ne figure pas le drapeau français, et la croix au-dessus du dôme des Invalides a été gommée. De quoi provoquer l'indignation de certains politiques, notamment de droite, ou d'extrême droite.

L’été prochain Paris va accueillir le monde entier. Les Jeux Olympiques auront lieu dans la capitale, une première depuis 1924. Un tel évènement est très difficile à organiser, et de nombreuses personnes se demandent si cela sera une réussite. Pour le moment certains sites qui accueilleront des épreuves ne sont pas encore terminés, et le temps presse.

L'affiche des JO fait polémique

En plus des différents sites qui ne sont pas encore totalement prêts, un autre problème vient de s'ajouter. L'affiche des JO, dévoilée ce lundi, fait polémique. En effet, de nombreux hommes et femmes politiques, de droite ou d'extrême droite majoritairement, se plaignent au sujet de deux détails. Sur l'œuvre de l'illustrateur Ugo Gattoni, ne figure pas le drapeau français, de plus, la croix en haut du dôme des Invalides a été gommée.

Pourquoi avoir effacé la croix au sommet du dôme des Invalides sur l'affiche officielle des #JO2024 ? Pourquoi aucun drapeau français ?Quel intérêt d'organiser les Jeux Olympiques en France si c’est pour cacher ce que nous sommes ? pic.twitter.com/KrFtfMwyIy — Marion Maréchal (@MarionMarechal) March 5, 2024

Les politiques crient au scandale