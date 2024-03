JO 2024 : Du lourd se prépare avec Mbappe !

Benjamin Labrousse

En juillet prochain, Thierry Henry va tenter de réaliser un beau parcours avec l’équipe de France olympique lors des JO 2024. Le sélectionneur tricolore devrait sélectionner Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour ces épreuves, mais va également s’appuyer sur des jeunes joueurs très performants, notamment en défense centrale. Explications.

« Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j’irais avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrais. Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale et je souhaitais déjà aller à Tokyo car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l’histoire de l’équipe de France comme celui d’un joueur qui a compté » . En janvier dernier, Kylian Mbappé confiait à l’occasion d’un entretien accordé à GQ , sa volonté de représenter l’équipe de France lors des JO 2024 en juillet et août prochain.

Trio Mbappé-Griezmann-Giroud aux JO ?

Selon les dernières indiscrétions du Parisien , Kylian Mbappé, mais également Antoine Griezmann devraient être convoqués par Thierry Henry. Le sélectionneur des Bleuets pense aussi à Olivier Giroud. Mbappé, qui va sauf énorme surprise, s’engager en faveur du Real Madrid, va devoir négocier sa participation à ces Jeux olympiques, vu qu’il ne s’agit pas d’une épreuve inscrite au calendrier de la FIFA, mais cela sera également le cas pour Griezmann avec l’Atlético de Madrid, et pour Olivier Giroud avec l’AC Milan. Ainsi, Thierry Henry aurait d’ores et déjà tranché concernant les trois joueurs de plus de 23 ans qui seront sélectionnés avec l’équipe de France olympique.

Du lourd en défense pour Henry