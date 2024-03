Mbappé : Thierry Henry sonne l’alerte rouge pour son départ du PSG !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le PSG, c’est terminé. En effet, alors qu’il ne prolongera pas son contrat à Paris et s’en ira libre en fin de saison, la Ligue 1 va pâtir du choix de carrière de Mbappé et notamment pour la vente des droits télévisés du championnat. Pour Thierry Henry, c’est une perte « énorme ».

Pour la première fois en sept saisons, la Ligue 1 ne pourra pas profiter de l’exposition de Kylian Mbappé pour se mettre en avant. Un drame pour l’élite du football français en ces temps d’incertitudes sur les droits télévisés du championnat de France. Et pour cause, le PSG va devoir apprendre à vivre sans Mbappé comme souligné par Luis Enrique à plusieurs reprises dernièrement.

«Son départ met le football français dans une situation bizarre»

Pour Thierry Henry, la perte de Kylian Mbappé est en effet très lourde pour le PSG et, incontestablement, va noircir le paysage du football français pour les droits télés. « Le problème avec Kylian, c'est qu'il est très populaire en France. En ce moment, ils parlent des droits de télévision et son départ met le football français dans une situation bizarre ».

«Perdre Kylian pour la Ligue 1, c'est énorme»