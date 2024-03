PSG : Le Real Madrid répond cash à Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse

Au cours du mois de janvier, Kylian Mbappé affirmait qu’il rêvait de participer aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024. Néanmoins, la présence de la star du PSG devrait être annulée par…le Real Madrid, club dans lequel va s’engager le joueur de 25 ans en juin prochain. Les Merengues ne laisseront pas leurs joueurs disputer ces JO selon l’Equipe, alors que cette information a été confirmée.

A l’issue de cette saison 2023-2024, Kylian Mbappé va quitter le PSG. L’attaquant français devrait sauf retournement de situation, atterrir au Real Madrid, qui pourrait l’empêcher de participer aux prochains Jeux olympiques. Selon les dernières informations de l’Equipe , le club espagnol a informé la FFF qu’il ne laisserait aucun de ses Français se rendre aux JO…

«C'est difficile sur un plan psychologique, physique, d'enchaîner deux compétitions»

Présent face à la presse ce jeudi, Didier Deschamps a d’ailleurs évoqué cet épineux dossier : « Ce n'est pas moi qui décide. Si Thierry (Henry) décide de prendre un joueur et que le club est d'accord, il sera dans son équipe. L'objectif commun de la Fédé, de Thierry, et de moi-même, c'est d'avoir la meilleure équipe possible. N'oublions pas ce qui s'est passé avec les derniers JO et le refus des clubs de libérer leurs joueurs. Les clubs français vont être plus sensibilisés du fait que ce soit à Paris. Les clubs étrangers, ça leur passe au-dessus de la tête, les JO à Paris. Je ne suis pas contre Thierry, je suis avec lui. Mais mon passé de joueur me fait dire que c'est difficile sur un plan psychologique, physique, d'enchaîner deux compétitions » .

C’est confirmé, Mbappé ne devrait pas être présent aux JO