PSG : Surprise avec Zaïre-Emery, c’est validé !

Luis Encore a encore innové. Le coach du PSG a placé Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit lors de la rencontre de Coupe de France face à l'OGC Nice. Un turnover qui a encore déranger Daniel Riolo, très critique à l'égard du technicien espagnol. Présent sur le plateau de RMC, Emmanuel Petit ne partage pas cet avis.

Luis Enrique est un habitué des coups de dernière minute. Depuis quelques semaines, il devient difficile de prévoir les compositions du technicien espagnol. Habitué des turnovers, le coach du PSG a confirmé sa réputation lors du quart de finale de Coupe de France face à l'OGC Nice ce jeudi soir (3-1). Luis Enrique a, notamment, placé Warren Zaïre-Emery au poste d'arrière droit plutôt qu'au milieu de terrain. Un choix qui a interpellé Daniel Riolo. Sur le plateau de l' After Foot , le chroniqueur s'est inquiété de ces nombreux changements.

Riolo s'en prend encore à Luis Enrique

« Au moment où arrive les échéances importantes, quand tu veux avoir un style de jeu, le milieu de terrain c’est très important. Et tourner tout le temps, alors qu’il faudrait trouver des associations au milieu de terrain… Je trouve qu’il y a trop de turnover. On voit ce que veux faire le PSG dans le style, mais on est souvent à la moitié du chemin » a confié Daniel Riolo au micro de RMC .

« C’est bien pour son apprentissage »