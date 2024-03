PSG : Incroyable, Zaïre-Emery va suivre Mbappé ?

Benjamin Labrousse

Désormais âgé de 18 ans, Warren Zaïre-Emery va prolonger son contrat avec le PSG. Le prodigieux milieu de terrain pourrait également connaître un été animé avec l’Euro en juin prochain, mais également avec les Jeux olympiques. D’ailleurs, le sélectionneur des Bleuets Thierry Henry devrait prochainement avoir une discussion avec le numéro 33 à ce sujet. Explication.

Cette saison, le PSG a vu éclore un diamant en ses rangs. Vendredi dernier, Warren Zaïre-Emery a soufflé sa 18ème bougie, et devrait très prochainement prolonger son contrat au sein du club parisien, qui le perçoit comme une figure de proue du projet sportif. Actuellement focalisé sur sa fin de saison à Paris, Zaïre-Emery devrait connaître un été très agité.

Warren Zaïre-Emery, vers un enchaînement Euro-JO ?

En effet, le numéro 33 parisien devrait être convoqué par Didier Deschamps pour le prochain Euro en juin prochain. Ce jeudi, Warren Zaïre-Emery devrait d’ailleurs être appelé en équipe de France pour les matchs amicaux face à l’Allemagne et au Chili les 23 et 26 mars prochains. Mais le natif de Montreuil pourrait ensuite enchaîner avec les Jeux olympiques sous les ordres de Thierry Henry, à l’instar d’un certain Kylian Mbappé…

Henry va discuter avec Zaïre-Emery