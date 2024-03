PSG : Riolo dénonce un échec de Luis Enrique !

Alexis Brunet

Depuis l'arrivée de Luis Enrique au PSG, les changements entre deux compositions d'équipe sont fréquents. Le coach parisien aime mobiliser tout son groupe, et accorder du temps de jeu à chacun. Pour Daniel Riolo, cela est une mauvaise chose, car cela empêche certains joueurs d'avoir des automatismes, et notamment au milieu de terrain.

L'été dernier, le PSG décidait de tirer un trait sur l'ère Christophe Galtier, et de nommer Luis Enrique. Le changement est très visible sur certains aspects, car l'ancien coach du FC Barcelone est arrivé avec des principes très ancrés, notamment au sujet du turnover.

Luis Enrique fait beaucoup tourner au PSG

Contrairement à certains autres entraîneurs, Luis Enrique est un adepte du turnover. Le coach du PSG aime faire beaucoup de changements d'une composition à une autre, pour mobiliser tout son groupe, et maintenir un haut niveau de performance. Cette philosophie s'applique à tous les joueurs, puisque l'Espagnol n'hésite pas à mettre sur le banc Kylian Mbappé, ou bien Ousmane Dembélé.

«Je trouve qu’il y a trop de turnover»