La punchline de Luis Enrique qui annonce du très lourd au PSG

Vainqueur de l'OGC Nice mercredi soir (3-1), le PSG s'est hissé en demi-finale de la Coupe de France et poursuit donc sa progression en étant toujours en course dans toutes les compétitions. Et d'après Luis Enrique, ça va continuer dans le bon sens et l'équipe va poursuivre sa progression. De bon augure pour la suite du projet parisien.

Mercredi soir, le PSG s'est hissé en demi-finale de la Coupe de France en dominant l'OGC Nice (3-1). Par conséquent, le club de la capitale est toujours engagé dans toutes les compétitions tout en étant large leader de Ligue 1 avec 10 points d'avance sur Brest. Et pour Luis Enrique c'est encore loin d'être terminé. En effet, après avoir annoncé lors de la première partie de saison que son équipe sera plus forte en février, le technicien espagnol continue d'affirmer que le PSG va encore progresser.

« Le football et le ballon rond qui roule sur la pelouse nous remet tous à notre place. À ce jour, l’équipe est en claire amélioration. Ça va se poursuivre selon moi. Mais ça va dépendre de la capacité de mes joueurs à se surpasser. Nous sommes à un moment clé de la saison, à l’entame de son dernier tiers. Nous ne devons avoir peur d’aucune équipe, dans aucune compétition », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

