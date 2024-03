JO 2024 - Mbappé : Deschamps vide son sac

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est en pole position pour boucler la signature de la star de 25 ans. Si ce transfert vient à se concrétiser, c'est donc Florentino Pérez qui décidera si Kylian Mbappé disputera les Jeux Olympiques ou non. Interrogé sur ce dossier, Didier Deschamps a affirmé qu'il n'avait pas son mot à dire.

«Si Thierry décide de prendre un joueur, il sera dans son équipe»

« Arrêtez de penser que c'est moi qui décide. Si Thierry (Henry) décide de prendre un joueur dans la catégorie d'âge ou au-dessus, il sera dans son équipe. Maintenant en étant le plus factuel possible, j'ai un passé quand même de joueur, l'objectif commun c'est d'avoir la meilleure équipe possible. N'oublions pas ce qu'il s'est passé aux derniers JO, la situation dans laquelle s'est retrouvée Sylvain Ripoll, à cause des clubs français. Que les joueurs aient l'envie... sur la faisabilité, c'est du ressort de Thierry », a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«J'espère qu'il pourra avoir un oui ferme et définitif»