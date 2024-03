Départ de Mbappé - PSG : Deschamps vend la mèche !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé a fait savoir à la direction du PSG qu’il plierait bagage au terme de son contrat. Interrogé sur le sujet ce jeudi dans le cadre de l’annonce de sa liste pour les prochains matches amicaux de l’équipe de France, Didier Deschamps a laissé entendre que son capitaine allait bien quitter le club de la capitale.

S’il n’a pas été officialisé, le départ de Kylian Mbappé semble aujourd’hui inéluctable. L’attaquant du PSG a fait savoir à ses dirigeants et ses coéquipiers qu’il quitterait la capitale au terme de la saison, probablement pour rejoindre le Real Madrid. Un feuilleton qui va donc prendre fin avant le début de l’Euro 2024 (14 juin – 14 juillet). Une bonne nouvelle pour l’équipe de France ? Didier Deschamps s’est prononcé sur le dossier ce jeudi en vue des prochains matchs amicaux des Bleus , sans nier le futur départ de Kylian Mbappé.

« Je n'étais pas inquiet sur le fait qu'il décide là ou plus tard »

« Kylian a toujours occupé beaucoup de place. Je n'étais pas inquiet sur le fait qu'il décide là ou plus tard, ça le regarde lui et ses parents. Ça amène à des conséquences pour lui aussi, mais j'ai eu le cas de joueurs qui devaient signer des contrats pendant les compétitions et j'avais dû ouvrir la porte. J'échange avec Kylian et avec tous les joueurs. Je suis amené à parler de sa situation, ce qu'il se passe ou pourrait se passer », a fait savoir Didier Deschamps en conférence de presse.

