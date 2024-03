Le Real Madrid vise le record ultime avec Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Plus rien ne semble pouvoir empêcher l’union entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, lui qui a informé le PSG de son départ à la fin de la saison. En Espagne, l’international français pourrait aider la Casa Blanca à décrocher un record légendaire et dépasser par la même occasion le rival catalan. Explication.

Cette fois, le Real Madrid touche au but pour Kylian Mbappé. Habitué aux désillusions ces dernières années, le président Florentino Pérez devrait mettre la main sur sa grande priorité au terme de la saison. L’attaquant du PSG, engagé jusqu’à la fin juin, a prévenu sa direction qu’il pliera bagage cet été, laissant le champ libre au Real Madrid. L’Espagne s’enflamme déjà pour l’arrivée du Français, à qui on prévoit un futur glorieux. « C'est un joueur incroyable. Il va devenir l'un des meilleurs joueurs du moment , anticipe déjà le Brésilien Ronaldo, interrogé par le Daily Mail. Je pense que c'est une très bonne option pour lui et qu'il finira par gagner le Ballon d'Or s'il rejoint le Real Madrid. Je suis sûr qu’au Real, il aura une équipe qui le soutiendra dans toutes ses décisions, sur et en dehors du terrain. Ils le protégeront ». Un sacre individuel qui le ferait alors entrer dans un cercle fermé.

Huit joueurs sacrés au Real Madrid

Dans son histoire, le Real Madrid totalise huit joueurs ayant décroché au moins une fois le Ballon d’Or. Alfredo Di Stefano fut le premier à décrocher le Graal en 1957 puis en 1959, interrompu en 1958 par son coéquipier Raymond Kopa. Après quatre décennies de disette, le Real Madrid peut compter sur Luis Figo en 2000 pour revoir l’un de ses joueurs remporter le Ballon d’Or, suivi par Ronaldo en 2002 et Fabio Cannavaro en 2006. Viendra ensuite l’heure de Cristiano Ronaldo avec quatre sacres lors de son passage chez les Merengue (2014, 2015, 2016, 2017) , premier joueur depuis Alfredo Di Stefano à le remporter sur une saison entière avec le Real Madrid. Luka Modric (2018) et Karim Benzema (2022) s’ajouteront à la liste. Au total, ce sont donc 12 récompenses raflées par le Real Madrid, soit autant que le FC Barcelone.

Le Barça de Messi battu grâce à Mbappé ?

En cas de victoire de Kylian Mbappé, ou d’un autre joueur du Real Madrid, au Ballon d’Or, la formation merengue prendra seul la tête du classement des clubs les plus couronnés. Une place que la formation merengue partage actuellement avec le club culé porté par Lionel Messi et ses six trophées durant son aventure blaugrana. Luis Suárez (1960), Johan Cruyff (1972 et 1973), Hristo Stoitchkov (1994), Rivaldo (1999) et Ronaldinho (2007) ) précédèrent l’Argentin.