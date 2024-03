PSG : Luis Enrique pointé du doigt pour cette recrue

Alexis Brunet

Face à l'OGC Nice ce mercredi en Coupe de France, Kang-in Lee était titulaire avec le PSG. L'attaquant n'a pas vraiment brillé, puisqu'il n'a pas marqué, ni distribué de passes décisives. Pourtant, Luis Enrique fait très souvent confiance au Sud-Corée, ce que ne comprend pas forcément Daniel Riolo, beaucoup plus critique envers le Parisien.

L'été dernier, le PSG a réalisé de nombreux investissements, notamment pour ce qui est de son attaque. Le club de la capitale a par exemple recruté Randal Kolo Muani pour 90M€, ou bien Gonçalo Ramos pour 65M€. Mais Luis Campos a aussi fait quelques transferts à moindre coût, dont celui de Kang-in Lee pour 22M€.

Daniel Riolo ne comprend pas Luis Enrique au sujet de Lee

Kang-in Lee est souvent titulaire avec le PSG, et cela ne plaît pas à tout le monde. Au micro de l'After Foot , Daniel Riolo s'est étonné des choix de Luis Enrique au sujet du Sud-Coréen. « Je ne comprends pas son traitement. Si tu mets ses performances et le temps qu’il joue, je ne suis pas toujours sûr que c’est mérité. On a l’impression qu’il a un traitement de faveur. Au début, j’avais été séduit par son dynamisme. Mais souvent, il déçoit en étant titulaire. »

Mbappé : L'étonnante réaction du vestiaire du PSG https://t.co/R5JG0zqSsQ pic.twitter.com/pEzxP2qzja — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

3 buts et 3 passes décisives pour Lee

Depuis son arrivée au PSG, Kang-in Lee a disputé 1430 minutes sous le maillot parisien. Le temps pour le Sud-Coréen d'inscrire trois buts, et de délivrer trois passes décisives. Des statistiques loin d'être extraordinaires, mais plutôt satisfaisantes pour une première saison à Paris.