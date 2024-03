PSG - Real Madrid : Mbappé fait un choix radical !

Thomas Bourseau

De par sa décision de quitter le PSG et d’éventuellement rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait fortement hypothéquer ses chances de disputer les Jeux Olympiques de Paris. Le club merengue ne devrait pas lui faire de passe-droit pour qu’il enchaîne avec les JO après l’Euro. Et pour Mbappé, priorité au championnat d’Europe.

Kylian Mbappé a tout vécu sous le maillot tricolore : deux Coupes du monde, un Euro et la Ligue des nations. Il ne lui reste plus que les Jeux Olympiques à vivre avec l’équipe de France. Mais, alors qu’il était question de sa participation aux olympiades parisiennes qui débuteront le 26 juillet prochain, Mbappé devrait finalement être aux abonnés absent, comme à Tokyo en 2021.

Le Real Madrid ne le laissera pas participer aux JO

En effet, la situation contractuelle de Kylian Mbappé ne facilite pas l’enchaînement Euro + Jeux Olympiques avec l’équipe de France à l’été 2024. Ayant décidé de ne pas signer un nouveau bail au PSG, Mbappé sera libre de s’engager avec le Real Madrid comme le semble être son souhait. Mais le champion du monde tricolore saurait très bien selon L’Équipe qu’au vu de l’investissement financier qu’effectuera le Real Madrid, de l’importance de sa présence le plus tôt possible dans la saison et qu’au vu des engagements salariaux et commerciaux, le club merengue ne cultivera pas le désir de le libérer pour les JO de Paris.

Mbappé tranche, ce sera l’Euro !