Le «meilleur» va signer au PSG pour remplacer Mbappé

Avant de remplacer Kylian Mbappé, le PSG va probablement frapper fort sur le mercato, mais compte aussi sur un élément dans son effectif à savoir Warren Zaïre-Emery, censé incarner le projet parisien. Un choix d’ailleurs largement validé par Karim Bennani.

Le départ de Kylian Mbappé va laisser un vide qu'il faudra combler à la fois sur le plan sportif et extra-sportif. Pour le second projet, le PSG semble déjà avoir le joueur idéal, à savoir Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu de terrain, qui va prochainement prolonger son contrat, comme révélé par le10sport.com, incarne le projet parisien comme s'en réjouit Karim Bennani.

«Il sera le meilleur joueur du PSG dans les prochaines»

« Il sera le meilleur joueur du PSG dans les prochaines années. Il n’aura pas besoin de faire une communication folle pour être un emblème. Je pense que les performances parlent déjà pour lui, que son jeu va s’étoffer, son média training va aussi s’étoffer », estime le journaliste de Prime Vidéo sur le plateau de L’EQUIPE de Greg .

«J’attends de voir Zaïre-Emery dans deux, trois ou quatre ans»