Mercato : Cette star sera au PSG la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival pour 50M€, Ousmane Dembélé s’est rapidement imposé comme un élément indiscutable du onze de Luis Enrique. D’ailleurs, à en croire les dernières tendances, il n’est aucunement question d’un départ pour l’international français qui portera toujours les couleurs du PSG l’an prochain.

En quête de sang neuf pour renforcer son secteur offensif après les départs successifs de Lionel Messi et Neymar l’été dernier, le PSG a jeté son dévolu sur Ousmane Dembélé. L’attaquant français de 26 ans est arrivé du FC Barcelone pour 50M€, et il a rapidement prouvé sa valeur au PSG.

Mercato - PSG : Le frère de Mbappé a choisi son prochain club ! https://t.co/5VZKP22Hi4 pic.twitter.com/4CjyLFOIJK — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Dembélé déjà indispensable

Auteur de 11 passes décisives toutes compétitions confondues, Ousmane Dembélé s’est surtout imposé comme le véritable dépositaire du jeu parisien, et l’ancien catalan est très souvent à l’origine des phases offensives. Luis Enrique compte donc plus que jamais sur lui pour l’avenir du PSG, et pour cause…

Il ne quittera pas le PSG