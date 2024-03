Transferts : Le PSG encore plombé par le Real Madrid ?

Alexis Brunet

Le PSG pense déjà à son mercato estival, et le nom de Leny Yoro figure en bonne position dans l'esprit des dirigeants parisiens. Mais le club de la capitale n'est pas le seul sur le dossier. Le Real Madrid voudrait aussi faire venir le jeune Français. Et il est possible que la Casa Blanca joue encore un mauvais tour à Paris.

Depuis quelque temps, le PSG a changé sa stratégie de recrutement, et a décidé de miser sur des jeunes talents français. C'est ainsi que Luis Campos a fait venir Bradley Barcola l'été dernier. Le club de la capitale peut aussi s'appuyer sur son centre de formation, et notamment Warren Zaïre-Emery.

Le PSG piste Leny Yoro

Pour continuer, sur sa lancée, et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG va passer de nouveau à l'attaque pour Leny Yoro l'été prochain. Le Français fait partie des défenseurs centraux les plus prometteurs, et le club de la capitale désire le recruter au plus vite.

Le Real Madrid est aussi intéressé par Yoro