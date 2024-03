Mercato - PSG : Un transfert à 70M€ affole l’Europe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà tourné vers le prochain mercato estival, le PSG prépare le terrain et multiplie les pistes. Fidèle à son réseau, Luis Campos scrute notamment du côté du Portugal et plus précisément au FC Porto où le profil d'Alan Varela semble lui convenir. Mais la concurrence est déjà très présente dans ce dossier.

Comme l'été dernier, le PSG devrait agiter le mercato estival. D'autant plus avec le départ de Kylian Mbappé qui va offrir une marge de manœuvre économique bien plus importante au club de la capitale. Luis Campos est donc déjà actif en coulisses et a déjà identifié plusieurs pistes.

Alan Varela dans le viseur du PSG ?

Fidèle à son réseau, le conseiller sportif du PSG pourrait ainsi se tourner vers le Portugal pour renforcer son effectif. Après Vitinha, c'est un autre milieu de terrain du FC Porto qui plairait à Luis Campos. Foot Mercato et A Bola ont effectivement récemment révélé l'intérêt du PSG pour Alan Varela, qui possède une clause libératoire estimée à 70M€.

De nombreux clubs sont dans le coup

Mais comme c'est souvent le cas avec les joueurs qui flambent au Portugal, le PSG ne sera pas seul. Selon les informations de Fabrizio Romano, de nombreux clubs européens, essentiellement en Premier League, surveillent le profil d'Alan Varela. Plusieurs émissaires étaient d'ailleurs présents à l'Emirates Stadium mardi soir pour suivre les prestations du milieu de terrain formé à Boca Juniors, lors du huitième de finale retour entre Arsenal et le FC Porto.