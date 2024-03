Mercato - OM : Un joueur annonce déjà sa signature ?

Hugo Chirossel

Présent en conférence de presse avant la réception du FC Nantes dimanche dernier, Jordan Veretout avait assuré qu’il se sentait bien à l’OM, qu’il a rejoint lors de l’été 2022 en provenance de l’AS Rome. L’international français a fait une nouvelle annonce sur son avenir, concernant l’option obligatoire pour une prolongation présente dans son contrat.

Arrivé lors de l’été 2022 en provenance de l’AS Rome dans le cadre d’un transfert estimé à 11M€, Jordan Veretout est assurément devenu l’un des hommes forts de l’OM. Son absence pour cause de blessure s’est fait sentir au cours du mois de février, d’autant plus que Marseille ne peut pas compter sur son binôme au milieu de terrain, Valentin Rongier.

«Tombé du ciel», il se lâche sur le sauveur de l’OM https://t.co/dPtJX4n2ev pic.twitter.com/VrDMrN7TTL — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

« Je me sens bien à Marseille »

Revenu en France sept ans après son départ du FC Nantes, Jordan Veretout est bien à l’OM, comme il l’avait confié samedi en conférence de presse : « Je me sens bien à Marseille, ma famille aussi . » Sous contrat jusqu’en juin 2025, le milieu de terrain de 31 ans prolongera automatiquement s’il dispute au moins 50% des matchs de l’OM.

« J'aurai l'option obligatoire pour une quatrième saison à l'OM