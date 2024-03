L’OM choisit un entraîneur, la surprise est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, l'OM a multiplié les changements d'entraîneurs puisque Jean-Louis Gasset est le quatrième coach à s'être assis sur le banc marseillais. Avant lui, Gennaro Gattuso avait notamment remplacé Marcelino, deux anciens techniciens de Valence. Et ce choix laisse dubitatif en Espagne.

La saison est pour le moins animé pour l'OM qui a vu quatre entraîneurs passer sur son banc, en comptant l'intérim de Jacques Abardonado. Marcelino avait débuté l'exercice avant d'être remplacé par Gennaro Gattuso, au mois de septembre. Deux entraîneurs qui sont d'ailleurs passés par Valence avec des fortunes diverses. D'ailleurs, Conrado Valle s'étonne du choix de Pablo Longoria.

Mercato : Il annonce un «génie» à l’OM https://t.co/Y4DbOBqZ9O pic.twitter.com/oWnBvBEO5V — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

L'arrivée de Gattuso a surpris en Espagne

« De loin, l’OM est perçu comme un club où les ultras ont un pouvoir d’influence démesuré et inhabituel, une relation qui dépasse la simple mission d’encouragement », assure dans un premier temps le journaliste de AS dans les colonnes de La Provence , avant de poursuivre.

«Les principes footballistiques de Marcelino et de Gattuso sont presque diamétralement opposés»