Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid veut encore plomber le PSG

Après avoir essayé plusieurs fois ces dernières années, le Real Madrid semble sur le point de réussir à s’attacher les services de Kylian Mbappé. Il n’y a pas que dans ce dossier que les Merengue sont opposés au PSG. Cela serait désormais le cas pour Franco Mastantuono, jeune argentin de 16 ans.

Comme indiqué par Le 10 Sport , après avoir tenté sa chance cet hiver, le PSG compte revenir à la charge l’été prochain dans le dossier Leny Yoro. Un joueur pour lequel le club de la capitale va semble-t-il devoir composer avec la concurrence du Real Madrid, qui serait également très intéressé.

PSG : Signature imminente pour Mbappé, une folie à 16M€ est déjà prévue https://t.co/bNbiwEkQH7 pic.twitter.com/53s5vPGbDe — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Le PSG et le Real Madrid sur Mastantuono

Après le feuilleton Kylian Mbappé, le Real Madrid et le PSG pourraient donc se livrer une nouvelle bataille sur le mercato. D’après les informations de TNT Sports , cela pourrait aussi se produire dans un autre dossier. En effet, les deux formations seraient toutes les deux intéressées par Franco Mastantuono.

Mastantuono affole l’Europe