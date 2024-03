Mbappé arrive, c’est déjà la panique en Espagne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va très probablement s'engager avec le Real Madrid à l'issue de la saison. Mais avant de rejoindre l'Espagne, l'attaquant français a de grandes échéances cet été puisqu'il disputera l'Euro et a bien l'intention de prendre part au tournoi olympique. Et de l'autre côté des Pyrénées, l'inquiétude grandit.

L'issue du feuilleton Mbappé ne fait plus aucun doute. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant du PSG va quitter la France pour rejoindre le Real Madrid, un club qu'il a déjà plusieurs fois recalé. Mais avant de changer de club, le crack de Bondy va connaître un été agité.

Real Madrid - PSG : Nouveau fiasco après Mbappé ? https://t.co/PJh8658C2S pic.twitter.com/GSYbj8KZn5 — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Mbappé rêve de participer aux JO

Et pour cause, avec l'équipe de France, Kylian Mbappé tentera de décrocher son premier Euro. En Allemagne, les Bleus feront d'ailleurs parties des grands favoris. Mais l'ambition du joueur du PSG ne s'arrête pas là puisqu'il rêve d'enchaîner avec les JO et remporter une médaille d'or à Paris, sa ville natale, alors que le tournoi olympique débute seulement 10 jours après la finale de l'Euro.

L'Espagne s'inquiète déjà