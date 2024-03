Un coup de poker de Deschamps avec un crack du PSG?

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, Didier Deschamps va annoncer sa liste des joueurs sélectionnés en équipe de France pour les rencontres amicales face à l’Allemagne (23 mars), et face au Chili (26 mars). Si le sélectionneur tricolore ne devrait pas bouleverser sa liste, Bradley Barcola pourrait potentiellement être appelé pour la première fois.

Les 23 et 26 mars prochain, l’équipe de France va pouvoir effectuer sa répétition générale avant l’Euro (14 juin - 14 juillet prochain). Les Bleus vont ainsi affronter l’Allemagne et le Chili en amical, et Didier Deschamps va annoncer ce jeudi qui sera de la partie pour ce rassemblement international.

Le PSG bien représenté lors du prochain rassemblement de l’équipe de France ?

Si du côté du PSG, Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery devraient être appelés par Didier Deschamps, la question semble bien plus complexe pour deux autres membres du club parisien. En grande difficulté depuis le début de saison au sein des Rouge et Bleu , Randal Kolo Muani sera-t-il de nouveau convoqué en équipe de France ? Même son de cloche pour Bradley Barcola, mais pour des raisons opposées à celle de l’attaquant. Auteur de prestations remarquées au PSG, l’ailier de 21 ans va-t-il faire le grand saut vers l’équipe A en Bleu ?

Deschamps réfléchit sur le cas Barcola