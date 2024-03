PSG - OGC Nice : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG reçoit l'OGC Nice pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France. Ce choc aura lieu au Parc des Princes à Paris et sera diffusé à 21h10 sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS et de France TV. Le vainqueur de cette rencontre se frottera au Stade Rennais le 3 avril.

Qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France, le PSG et l'OGC Nice ont rendez-vous ce mercredi soir au Parc des Princes à Paris. En effet, les deux équipes s'affrontent à 21h10 pour tenter de décrocher une place dans le dernier carré de la compétition. Ce duel entre le PSG et l'OGC Nice est à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS et de France TV . Avant le coup d'envoi de ce choc, les deux clubs savent déjà que le prochain adversaire sera le Stade Rennais. Et cette demi-finale de la Coupe de France aura lieu le mercredi 3 avril à 21h10.

Le PSG veut prendre sa revanche face à l'OGC Nice

Cette saison, le PSG et l'OGC Nice se sont affrontés une seule fois. C'était le 15 septembre au Parc des Princes en Ligue 1. Et les Aiglons avaient réussi à surprendre la bande à Kylian Mbappé (2-3). Le PSG de Luis Enrique aura donc à cœur de prendre sa revanche face à l'OGC Nice ce mercredi soir en Coupe de France, ayant remporté les deux confrontations de l'exercice précédent (2-1 et 2-0). Pour atteindre les quarts de finale de la compétition, le PSG est venu à bout de Revel (9-0), Orléans (4-1) et de Brest (3-1), tandis que l'OGC Nice a battu à la fois Auxerre (0-0, 4-2), Bordeaux (3-2) et Montpellier (4-1).

Barcola remplacé par Kolo Muani ?

Pour défier l'OGC Nice ce mercredi soir, Luis Enrique devrait aligner ses meilleurs joueurs aptes d'après Le Parisien . Après avoir fait jouer Keylor Navas contre Reims ce dimanche, le coach du PSG compterait relancer Gianluigi Donnarumma. Privé de Marquinhos, Luis Enrique devrait utiliser Danilo Pereira et Lucas Hernandez en charnière centrale, avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs. Au milieu de terrain, le technicien espagnol va faire confiance au trio Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha. En baisse de régime dernièrement, Bradley Barcola devrait laisser sa place à Randal Kolo Muani (ou à Gonçalo Ramos) en attaque. Sans surprise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé seront titularisés avec leur coéquipier en équipe de France aux avant-postes. Restant sur trois résultats nuls de suite en championnat, le PSG lance sa grosse équipe pour retrouver le gout de la victoire dans l'hexagone.

Le XI probable de l'OGC Nice